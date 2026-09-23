Коммутатор Tenda TEG1016D
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
В наличии
Код товара: 628731
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 430 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Порты
16х10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Auto MDI/MDIX)
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х5
Вес, кг.
1.29
Описание товара Коммутатор Tenda TEG1016D
Коммутатор Tenda TEG1016D обладает 16 портами RJ45 с автоматическим согласованием 10/100/1000 Мбит/с, скорость передачи в полнодуплексном режиме до 2000 Мбит/с, линейная переадресация по всем портам и большой объем кэша обеспечивают своевременную передачу больших файлов и стабильное потоковое видео.
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Бренд
Тип товара
Коммутаторы
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
Порты
16х10/100/1000 Base-T Ethernet ports (Auto MDI/MDIX)
Разъёмы/Порты
RJ45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Страна производитель
Китай
Коммутатор Tenda TEG1016D обладает 16 портами RJ45 с автоматическим согласованием 10/100/1000 Мбит/с, скорость передачи в полнодуплексном режиме до 2000 Мбит/с, линейная переадресация по всем портам и большой объем кэша обеспечивают своевременную передачу больших файлов и стабильное потоковое видео.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор Tenda TEG1016D - по цене 3430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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