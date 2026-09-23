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Коммутатор Mercusys MS108GP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS108GP

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Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 1
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 2
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 3
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 4
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 5
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 6
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 7
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 8
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 9
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 10
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 11
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 12
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 13
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 14
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 15
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 16
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 17
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 18
Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 9
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 10
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 11
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 12
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 13
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 14
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 15
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 16
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 17
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 18
  • Коммутатор Mercusys MS108GP - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627330
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х9
Вес, г.
870

Описание товара Коммутатор Mercusys MS108GP

Коммутатор Mercusys MS108GP ? прибор, незаменимый для объединения нескольких интеллектуальных устройств в одну локальную сеть с целью обмена данными. Это неуправляемый коммутатор, который поддерживает настенное крепление или настольную установку. Он содержит 8 гигабитных портов PoE, для подключения к которым используется кабель с разъемами RJ45. Все порты содержат изоляцию, что позволяет разделить клиентский трафик одним нажатием. Это повышает производительность устройства и безопасность пользования. Mercusys MS108GP выполнен в прочном металлическом корпусе, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Он совместим с устройствами, которые поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at. Базовая скорость передачи достигает 1000 Мбит/сек и 100 Мбит/сек, поэтому коммутатор работает без задержки.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS108GP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Mercusys MS108GP ? прибор, незаменимый для объединения нескольких интеллектуальных устройств в одну локальную сеть с целью обмена данными. Это неуправляемый коммутатор, который поддерживает настенное крепление или настольную установку. Он содержит 8 гигабитных портов PoE, для подключения к которым используется кабель с разъемами RJ45. Все порты содержат изоляцию, что позволяет разделить клиентский трафик одним нажатием. Это повышает производительность устройства и безопасность пользования. Mercusys MS108GP выполнен в прочном металлическом корпусе, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла. Он совместим с устройствами, которые поддерживают стандарты IEEE 802.3af/at. Базовая скорость передачи достигает 1000 Мбит/сек и 100 Мбит/сек, поэтому коммутатор работает без задержки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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