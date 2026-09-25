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Коммутатор Mercusys MS110CP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Mercusys MS110CP

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Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 1
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 2
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 3
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 4
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 5
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 6
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 7
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 8
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 9
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 10
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 11
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 12
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 13
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 14
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 15
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 16
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 17
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 18
Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 1
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 2
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 3
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 4
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 5
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 6
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 7
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 8
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 9
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 10
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 11
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 12
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 13
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 14
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 15
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 16
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 17
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 18
  • Коммутатор Mercusys MS110CP - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723685
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х11
Вес, г.
800

Описание товара Коммутатор Mercusys MS110CP

MS110CP - это настольный коммутатор с 8 портами PoE+ 10/100 Мбит/c и 2 гигабитными портами, идеально подходящий для малого и среднего бизнеса с бюджетом PoE 65 Вт. Plug-and-play обеспечит простое подключение без привлечения специалиста.



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Отзывы о товаре Коммутатор Mercusys MS110CP




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, руководство по установке.
Количество портов RJ45
10
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
MS110CP - это настольный коммутатор с 8 портами PoE+ 10/100 Мбит/c и 2 гигабитными портами, идеально подходящий для малого и среднего бизнеса с бюджетом PoE 65 Вт. Plug-and-play обеспечит простое подключение без привлечения специалиста.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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