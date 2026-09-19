Коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M(B)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 359341
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
960
Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M(B)
Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/с. Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: 1. Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность: 1,8 Гбит/сек.
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Базовая скорость передачи данных: 100 Мбит/с. Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей: 1. Максимальная скорость uplink/SFP-портов: 100 Мбит/с. Внутренняя пропускная способность: 1,8 Гбит/сек.
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