Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A
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Характеристики
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 723323
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3 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х9
Вес, г.
480
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A
Коммутатор D-Link DES-1024A благодаря своим компактным размерам не занимает много места. Корпус сделан из высококачественного пластика и имеет приятный дизайн. D-Link DES-1024A оснащен высокоскоростным интерфейсом Ethernet с 24 портами. Передача осуществляется со скоростью 100 Мбит/сек. Максимальная пропускная способность агрегата составляет 4,8 Гбит/сек. Предусмотрен монтаж аппарата в стойку. Разработчики установили расширенную таблицу МАС, которая насчитывает 8192 адресов. Коммутатор поддержки беспроводной сети поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Форм-фактор
настольный, настенный
Тип коммутатора
неуправляемый
Комплектация
адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор D-Link DES-1024A благодаря своим компактным размерам не занимает много места. Корпус сделан из высококачественного пластика и имеет приятный дизайн. D-Link DES-1024A оснащен высокоскоростным интерфейсом Ethernet с 24 портами. Передача осуществляется со скоростью 100 Мбит/сек. Максимальная пропускная способность агрегата составляет 4,8 Гбит/сек. Предусмотрен монтаж аппарата в стойку. Разработчики установили расширенную таблицу МАС, которая насчитывает 8192 адресов. Коммутатор поддержки беспроводной сети поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор D-Link DES-1024A/E3A - по цене 3150 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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