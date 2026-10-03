Коммутатор ORIGO (OS1206P/A1A)
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO (OS1206P/A1A)
Коммутатор ORIGO OS1206P/60W предназначен для организации удаленного питания камер видеонаблюдения, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и прочего оборудования с поддержкой стандартов 802.3af/at PoE. Коммутатор обеспечивает подачу питания до 30 Вт на порт. Максимальный PoE-бюджет на 4 порта составляет 100 Вт, номинальный – 60 Вт. Режим Extend PoE позволяет увеличить дальность передачи данных и питания до 250 м и изолировать трафик PoE-портов с помощью функции VLAN Isolation. OS1206P/60W выполнен в компактном и прочном металлическом корпусе с возможностью настенного монтажа. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу, что позволяет размещать коммутатор вблизи рабочих мест.
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