Коммутатор ORIGO OS1216/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб.
В наличии
Код товара: 627312
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
200x117x43
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х7
Вес, кг.
1.8
Описание товара Коммутатор ORIGO OS1216/A1A
Коммутатор ORIGO OS1216 представляет собой простое и надежное решение для подключения рабочих групп на предприятиях, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. OS1216 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты
16
Габаритные размеры, мм
200x117x43
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Коммутатор ORIGO OS1216 представляет собой простое и надежное решение для подключения рабочих групп на предприятиях, в офисах, образовательных и медицинских учреждениях. OS1216 не требует настройки и готов к работе сразу после подключения питания. Все порты поддерживают функцию автосогласования скорости. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет коммутатору подстроиться под любой тип Ethernet-кабеля – прямой или перекрестный.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Купить Коммутатор ORIGO OS1216/A1A - по цене 2750 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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