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Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A

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Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 1
Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 3
Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 4
Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 3
  • Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 4
  • Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб. 
Начислим 55 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A
3 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1016D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, 4 резиновые ножки, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х11
Вес, кг.
1.06

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A

Неуправляемый коммутатор DES-1016D с 16 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1016D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Забота об окружающей среде Коммутатор DES-1016D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор DES-1016D, кабель питания, 2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку, комплект для монтажа, 4 резиновые ножки, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
16
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор DES-1016D с 16 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1016D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Экономия электроэнергии Коммутатор DES-1016D поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Забота об окружающей среде Коммутатор DES-1016D соответствует стандартам RoHS по ограничению использования вредных веществ и поставляется в перерабатываемой упаковке, что значительно сокращает количество отходов согласно директиве WEEE. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он функционирует бесшумно, при этом сохраняя эффективность работы.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Купить Коммутатор D-Link DES-1016D/I1A - по цене 3240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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