Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W
Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W – сочетание передовых технологий и широких возможностей, которое может стать отличным выбором для использования в частной среде, а также в условиях малого и среднего бизнеса. В частности, с помощью этой модели возможно создание или улучшение существующих сетей, организация видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 10 сетевых портов, 8 из которых – с PoE-питанием. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Коммутатор также отличается компактными размерами, за счет чего может размещаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.
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