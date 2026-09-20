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Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W

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Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W - фото 2
Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W - фото 1
  • Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W - фото 2
  • Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505843
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8х10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data/Power), 2х10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data)
Габаритные размеры, мм
177х104х26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х22х6
Вес, кг.
1.14

Описание товара Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W

Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W – сочетание передовых технологий и широких возможностей, которое может стать отличным выбором для использования в частной среде, а также в условиях малого и среднего бизнеса. В частности, с помощью этой модели возможно создание или улучшение существующих сетей, организация видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 10 сетевых портов, 8 из которых – с PoE-питанием. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Коммутатор также отличается компактными размерами, за счет чего может размещаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.

Отзывы о товаре Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
10
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8х10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data/Power), 2х10/100 Mbps Base-TX RJ45 ports (Data)
Габаритные размеры, мм
177х104х26
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W – сочетание передовых технологий и широких возможностей, которое может стать отличным выбором для использования в частной среде, а также в условиях малого и среднего бизнеса. В частности, с помощью этой модели возможно создание или улучшение существующих сетей, организация видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Коммутатор Tenda TEF1110P-8-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 10 сетевых портов, 8 из которых – с PoE-питанием. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Коммутатор также отличается компактными размерами, за счет чего может размещаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.
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Доставка
Отзывы


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