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Коммутатор Netis ST3124P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis ST3124P

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Коммутатор Netis ST3124P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Netis ST3124P - фото 1
  • Коммутатор Netis ST3124P - фото 2
  • Коммутатор Netis ST3124P - фото 3
  • Коммутатор Netis ST3124P - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 353886
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Коммутатор Netis ST3124P
2 800 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x управления потоком, IEEE 802.3az
Порты
24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Габаритные размеры, мм
310 x 200 x 70
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х10
Вес, г.
90

Описание товара Коммутатор Netis ST3124P

У коммутатора netis ST3124P Fast Ethernet, монтируемого в стойке есть 24 порта RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием. Идеально подходит для маленьких офисов и для офисов среднего размера. Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX функцию, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink. Коммутатор Fast Ethernet с 24 портами, монтируемый в стойке является высокопроизводительным беспроводным устройством. Коммутатор является стандартным обновлением для улучшений вашей сети до сети с производительностью 100 Мбит/с. Это повысит производительность сети до полного дуплекса передачи данных.



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Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST3124P




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x управления потоком, IEEE 802.3az
Порты
24 порта 10/100/1000 Мбит/с RJ45
Габаритные размеры, мм
310 x 200 x 70
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
У коммутатора netis ST3124P Fast Ethernet, монтируемого в стойке есть 24 порта RJ45 10/100 Мбит/с с автосогласованием. Идеально подходит для маленьких офисов и для офисов среднего размера. Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX функцию, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink. Коммутатор Fast Ethernet с 24 портами, монтируемый в стойке является высокопроизводительным беспроводным устройством. Коммутатор является стандартным обновлением для улучшений вашей сети до сети с производительностью 100 Мбит/с. Это повысит производительность сети до полного дуплекса передачи данных.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор Netis ST3124P - по цене 2800 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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