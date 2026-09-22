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Коммутатор TP-Link LS105GP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link LS105GP

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Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 3
Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 4
Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 5
Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 6
Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 1
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 2
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 3
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 4
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 5
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 6
  • Коммутатор TP-Link LS105GP - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723691
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
740

Описание товара Коммутатор TP-Link LS105GP

Коммутатор TP-Link — компактное настольное решение для расширения проводной сети. Пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают удобное подключение сетевых устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет передавать питание вместе с данными по сетевому кабелю. Неуправляемый тип делает устройство простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы организовать сетевое соединение без сложной настройки. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, сохраняя стабильную обработку подключений. Настольный форм-фактор и вес 0,75 кг позволяют удобно разместить его на рабочем месте или в сетевой зоне.



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link LS105GP




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
5
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TP-Link — компактное настольное решение для расширения проводной сети. Пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают удобное подключение сетевых устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет передавать питание вместе с данными по сетевому кабелю. Неуправляемый тип делает устройство простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы организовать сетевое соединение без сложной настройки. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, сохраняя стабильную обработку подключений. Настольный форм-фактор и вес 0,75 кг позволяют удобно разместить его на рабочем месте или в сетевой зоне.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Отзывы


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