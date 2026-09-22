Коммутатор TP-Link LS105GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS105GP
Коммутатор TP-Link — компактное настольное решение для расширения проводной сети. Пять портов RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с обеспечивают удобное подключение сетевых устройств, а поддержка PoE по стандартам 802.3af, 802.3at и 802.3bt позволяет передавать питание вместе с данными по сетевому кабелю. Неуправляемый тип делает устройство простым в использовании: достаточно подключить кабели, чтобы организовать сетевое соединение без сложной настройки. Коммутатор работает на уровне L2 и поддерживает таблицу MAC-адресов на 2000 записей, сохраняя стабильную обработку подключений. Настольный форм-фактор и вес 0,75 кг позволяют удобно разместить его на рабочем месте или в сетевой зоне.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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