Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512678
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х10
Вес, г.
510
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
5
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Порты
5 х 10/100/1000 Base-TX
Габаритные размеры, мм
101х82х28
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый (Layer 2)
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2k
Страна производитель
Китай
Настраиваемый коммутатор серии EasySmart DGS-1100-05V2, оснащенный 5 портами 10/100/1000Base-T, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также энергосберегающие технологии позволяют использовать DGS-1100-05V2 для решения различных задач.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 5 портов, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2
Коммутатор D-Link DGS-1100-05V2/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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