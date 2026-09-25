Коммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 741058
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2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питание
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х14
Вес, кг.
2.4
Описание товара Коммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для организации проводной сети с 24 портами RJ45 и базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Неуправляемый формат делает устройство удобным для быстрого подключения оборудования без сложной настройки. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание по сетевому соединению совместимым устройствам. Таблица MAC-адресов на 4000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор и вес 2,4 кг делают коммутатор удобным для размещения в рабочем пространстве. Уровень L2 обеспечивает необходимую основу для стабильной передачи данных внутри сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питание
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at, 802.3bt
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Коммутатор NEOMAX — практичное решение для организации проводной сети с 24 портами RJ45 и базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с. Неуправляемый формат делает устройство удобным для быстрого подключения оборудования без сложной настройки. Поддержка PoE по стандартам 802.3bt, 802.3af и 802.3at позволяет передавать питание по сетевому соединению совместимым устройствам. Таблица MAC-адресов на 4000 записей помогает обслуживать разветвлённую сеть, а настольный форм-фактор и вес 2,4 кг делают коммутатор удобным для размещения в рабочем пространстве. Уровень L2 обеспечивает необходимую основу для стабильной передачи данных внутри сети.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Купить Коммутатор NEOMAX NMS-124P-100-SR - по цене 2570 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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