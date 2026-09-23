Коммутатор Netis ST106GPDI-2G-65
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Коммутатор Netis ST106GPDI-2G-65
Неуправляемый коммутатор Netis с шестью портами RJ45 — это удобное решение для быстрого расширения домашней или офисной сети. Поддержка скорости передачи данных до 1000 Мбит/сек обеспечивает плавную работу даже при высоких нагрузках, а настольный форм-фактор поможет сэкономить место на рабочем столе. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, вы сможете передавать не только данные, но и питание по одному кабелю — идеальный выбор для подключения IP-камер, точек доступа и других сетевых устройств без лишних проводов. Вместительная таблица MAC-адресов на 2000 записей гарантирует стабильную работу сети. Умеренный вес (0,9 кг) делает устройство мобильным и простым для перемещений при необходимости.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 230 руб.808 руб. в СплитКоммутатор D-Link DES-1016D/I1A
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитКоммутатор TP-Link LS109P
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитКоммутатор Tenda TEG1016D
-
В наличииЦена 3 760 руб.940 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-116P-1000-SR
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитКоммутатор ORIGO OS1225/A1A
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1008LP
-
В наличииЦена 3 930 руб. 4 460 руб.983 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SF1008P
-
В наличииЦена 4 030 руб.1008 руб. в СплитКоммутаторD-Link DES-1024D/H2A
-
В наличииЦена 4 110 руб.1028 руб. в СплитКоммутатор TENDA TEG1016G
-
В наличииЦена 4 130 руб.1033 руб. в СплитКоммутатор TP-Link TL-SG108E
-
В наличииЦена 4 340 руб.1085 руб. в СплитКоммутатор SNR SNR-S1916-1GS
-
В наличииЦена 4 460 руб.1115 руб. в СплитКоммутатор NEOMAX NMS-124P-1000-SR
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Отзывы о товаре Коммутатор Netis ST106GPDI-2G-65