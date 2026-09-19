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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S504P(B) купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S504P(B)

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Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S504P(B)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422137
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
105x27.6x83
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х8
Вес, г.
200

Описание товара Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S504P(B)

Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.

Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision HiWatch DS-S504P(B)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
4
Поддержка стандартов
IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
105x27.6x83
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Отличное устройство для корпоративного использования. Он подойдет для установки в офисах различных организаций. При помощи коммутатора можно создать небольшую сеть для обмена данными между подключенным оборудованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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