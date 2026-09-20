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Коммутатор Netis P106GC купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Netis P106GC

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Коммутатор Netis P106GC - фото 1
Коммутатор Netis P106GC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор Netis P106GC - фото 1
  • Коммутатор Netis P106GC - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651007
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Характеристики

Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
124x33x115
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х5
Вес, г.
630

Описание товара Коммутатор Netis P106GC

Коммутатор NETIS P106GC – 6-портовая неуправляемая модель, которая отлично подойдет как для домашнего использования, так и для создания офисной сети. Универсальное устройство поддерживает широчайшую совместимость с Wi-Fi точками доступа, PoE-камерами и другим оборудованием для передачи данных. Оснащение коммутатора NETIS P106GC представлено четырьмя портами RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, при этом каждый разъем получил поддержку технологии питания по Ethernet (PoE+). Подача питания на оборудование с поддержкой стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at происходит автоматически. Данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, благодаря чему к сети можно подключить устройства, располагающиеся на удалении от розеток.

Отзывы о товаре Коммутатор Netis P106GC




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Характеристики
Бренд
Netis
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Порты
5
Габаритные размеры, мм
124x33x115
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор NETIS P106GC – 6-портовая неуправляемая модель, которая отлично подойдет как для домашнего использования, так и для создания офисной сети. Универсальное устройство поддерживает широчайшую совместимость с Wi-Fi точками доступа, PoE-камерами и другим оборудованием для передачи данных. Оснащение коммутатора NETIS P106GC представлено четырьмя портами RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, при этом каждый разъем получил поддержку технологии питания по Ethernet (PoE+). Подача питания на оборудование с поддержкой стандартов IEEE 802.3af и IEEE 802.3at происходит автоматически. Данные и электроэнергия передаются по одному кабелю, благодаря чему к сети можно подключить устройства, располагающиеся на удалении от розеток.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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