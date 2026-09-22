Коммутатор ORIGO OS2406/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2406/A1A
Коммутатор ORIGO – это высококачественное решение для сетей среднего и малого бизнеса, объединяющее в себе производительность и надежность. Данный настольный настраиваемый коммутатор предлагает оптимальное количество портов и функциональность для построения эффективной сети. Основные характеристики: - **Количество портов RJ45**: 6 портов, обеспечивающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют быстро подключать и настраивать различные устройства в сети. - **Тип коммутатора**: Настраиваемый – предоставляет гибкость в управлении сетью и настройке различных параметров для повышения эффективности и безопасности. - **Тип и бренд**: Коммутатор ORIGO, гарантирующий надежную работу и высокую совместимость с различным сетевым оборудованием. - **Форм-фактор**: Настольный – компактный и удобный в размещении на рабочем месте. - **Уровень коммутируемой модели**: L2, обеспечивая оптимальное управление трафиком и поддержание быстродействия сети. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP с поддержкой скорости 1 Гбит/с для подключения оптических линий и дополнительных сетевых устройств. - **Поддержка PoE**: Нет – что может снизить энергопотребление и уменьшить издержки, поскольку питание по Ethernet не предусмотрено. - **Размер таблицы MAC адресов**: 8000 записей – обеспечивает эффективные коммуникации и сетевую маршрутизацию без задержек. - **Вес**: 0,6 кг – легкий и удобный для установки и транспортировки. Коммутатор ORIGO – это идеальный выбор для компаний, требующих высокой скорости и надежности сетевого оборудования при полном контроле над всей инфраструктурой сети.
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