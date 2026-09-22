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Коммутатор ORIGO OS2406/A1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS2406/A1A

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Коммутатор ORIGO OS2406/A1A - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS2406/A1A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS2406/A1A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS2406/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729789
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2406, кабель питания, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х6
Вес, г.
710

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2406/A1A

Коммутатор ORIGO – это высококачественное решение для сетей среднего и малого бизнеса, объединяющее в себе производительность и надежность. Данный настольный настраиваемый коммутатор предлагает оптимальное количество портов и функциональность для построения эффективной сети. Основные характеристики: - **Количество портов RJ45**: 6 портов, обеспечивающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют быстро подключать и настраивать различные устройства в сети. - **Тип коммутатора**: Настраиваемый – предоставляет гибкость в управлении сетью и настройке различных параметров для повышения эффективности и безопасности. - **Тип и бренд**: Коммутатор ORIGO, гарантирующий надежную работу и высокую совместимость с различным сетевым оборудованием. - **Форм-фактор**: Настольный – компактный и удобный в размещении на рабочем месте. - **Уровень коммутируемой модели**: L2, обеспечивая оптимальное управление трафиком и поддержание быстродействия сети. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP с поддержкой скорости 1 Гбит/с для подключения оптических линий и дополнительных сетевых устройств. - **Поддержка PoE**: Нет – что может снизить энергопотребление и уменьшить издержки, поскольку питание по Ethernet не предусмотрено. - **Размер таблицы MAC адресов**: 8000 записей – обеспечивает эффективные коммуникации и сетевую маршрутизацию без задержек. - **Вес**: 0,6 кг – легкий и удобный для установки и транспортировки. Коммутатор ORIGO – это идеальный выбор для компаний, требующих высокой скорости и надежности сетевого оборудования при полном контроле над всей инфраструктурой сети.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2406/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
настраиваемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор OS2406, кабель питания, краткое руководство по установке.
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO – это высококачественное решение для сетей среднего и малого бизнеса, объединяющее в себе производительность и надежность. Данный настольный настраиваемый коммутатор предлагает оптимальное количество портов и функциональность для построения эффективной сети. Основные характеристики: - **Количество портов RJ45**: 6 портов, обеспечивающих базовую скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/сек, позволяют быстро подключать и настраивать различные устройства в сети. - **Тип коммутатора**: Настраиваемый – предоставляет гибкость в управлении сетью и настройке различных параметров для повышения эффективности и безопасности. - **Тип и бренд**: Коммутатор ORIGO, гарантирующий надежную работу и высокую совместимость с различным сетевым оборудованием. - **Форм-фактор**: Настольный – компактный и удобный в размещении на рабочем месте. - **Уровень коммутируемой модели**: L2, обеспечивая оптимальное управление трафиком и поддержание быстродействия сети. - **Количество портов SFP**: 2 порта SFP с поддержкой скорости 1 Гбит/с для подключения оптических линий и дополнительных сетевых устройств. - **Поддержка PoE**: Нет – что может снизить энергопотребление и уменьшить издержки, поскольку питание по Ethernet не предусмотрено. - **Размер таблицы MAC адресов**: 8000 записей – обеспечивает эффективные коммуникации и сетевую маршрутизацию без задержек. - **Вес**: 0,6 кг – легкий и удобный для установки и транспортировки. Коммутатор ORIGO – это идеальный выбор для компаний, требующих высокой скорости и надежности сетевого оборудования при полном контроле над всей инфраструктурой сети.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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