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Коммутатор HiWatch DS-S604P купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HiWatch DS-S604P

2 Отзывы
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Коммутатор HiWatch DS-S604P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512726
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х8
Вес, г.
265

Описание товара Коммутатор HiWatch DS-S604P

Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов: 0.89 Mбит/с. QoS поддерживается на портах: 1 и 2. Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением. Размер таблицы MAC-адресов: 4К. LED Индикаторы: Link/Act, PoE, Питание.



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Отзывы о товаре Коммутатор HiWatch DS-S604P

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Аркадий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Это лидер, соответственно и продукция супер.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормально выполняет свои функции



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационная матрица: 1,6 Гбит/с. Скорость перенаправления пакетов: 0.89 Mбит/с. QoS поддерживается на портах: 1 и 2. Метод коммутации: Передача с промежуточным хранением. Размер таблицы MAC-адресов: 4К. LED Индикаторы: Link/Act, PoE, Питание.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Аркадий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Это лидер, соответственно и продукция супер.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормально выполняет свои функции


Коммутатор HiWatch DS-S604P - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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