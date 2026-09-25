Коммутатор TENDA SG106PC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA SG106PC
**Коммутатор Tenda SG106PC: простое и надёжное решение для вашей сети** Ищете способ расширить сетевую инфраструктуру без лишних сложностей? Коммутатор Tenda SG106PC — это идеальное решение для подключения сетевых устройств. **Основные характеристики:** * 6 портов с поддержкой скорости до 1 Гбит/с; * 4 порта с поддержкой PoE (до 30 Вт на порт) — можно подавать питание на устройства через сетевой кабель; * 2 Uplink-порта для подключения к более крупным сетевым структурам; * настольный дизайн — не занимает много места и легко вписывается в любое рабочее пространство. **Почему стоит выбрать Tenda SG106PC?** * **Простота использования:** коммутатор неуправляемый, поэтому не требует сложных настроек и идеально подходит для пользователей без глубоких технических знаний. * **Универсальность:** подходит для подключения различных устройств — IP-камер, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других сетевых устройств. * **Надёжность:** Tenda — известный производитель сетевого оборудования, который гарантирует высокое качество и стабильность работы своих продуктов. С коммутатором Tenda SG106PC вы сможете быстро и легко расширить свою сеть, обеспечив надёжное подключение всех необходимых устройств.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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