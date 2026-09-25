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Коммутатор TENDA SG106PC купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TENDA SG106PC

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Коммутатор TENDA SG106PC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 1
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 2
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 3
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 4
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 5
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 6
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 7
  • Коммутатор TENDA SG106PC - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723560
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор TENDA SG106PC
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х5
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор TENDA SG106PC

**Коммутатор Tenda SG106PC: простое и надёжное решение для вашей сети** Ищете способ расширить сетевую инфраструктуру без лишних сложностей? Коммутатор Tenda SG106PC — это идеальное решение для подключения сетевых устройств. **Основные характеристики:** * 6 портов с поддержкой скорости до 1 Гбит/с; * 4 порта с поддержкой PoE (до 30 Вт на порт) — можно подавать питание на устройства через сетевой кабель; * 2 Uplink-порта для подключения к более крупным сетевым структурам; * настольный дизайн — не занимает много места и легко вписывается в любое рабочее пространство. **Почему стоит выбрать Tenda SG106PC?** * **Простота использования:** коммутатор неуправляемый, поэтому не требует сложных настроек и идеально подходит для пользователей без глубоких технических знаний. * **Универсальность:** подходит для подключения различных устройств — IP-камер, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других сетевых устройств. * **Надёжность:** Tenda — известный производитель сетевого оборудования, который гарантирует высокое качество и стабильность работы своих продуктов. С коммутатором Tenda SG106PC вы сможете быстро и легко расширить свою сеть, обеспечив надёжное подключение всех необходимых устройств.



Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов

Отзывы о товаре Коммутатор TENDA SG106PC




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Характеристики
Бренд
Tenda
Форм-фактор
Rack
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, документация
Количество портов RJ45
6
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
**Коммутатор Tenda SG106PC: простое и надёжное решение для вашей сети** Ищете способ расширить сетевую инфраструктуру без лишних сложностей? Коммутатор Tenda SG106PC — это идеальное решение для подключения сетевых устройств. **Основные характеристики:** * 6 портов с поддержкой скорости до 1 Гбит/с; * 4 порта с поддержкой PoE (до 30 Вт на порт) — можно подавать питание на устройства через сетевой кабель; * 2 Uplink-порта для подключения к более крупным сетевым структурам; * настольный дизайн — не занимает много места и легко вписывается в любое рабочее пространство. **Почему стоит выбрать Tenda SG106PC?** * **Простота использования:** коммутатор неуправляемый, поэтому не требует сложных настроек и идеально подходит для пользователей без глубоких технических знаний. * **Универсальность:** подходит для подключения различных устройств — IP-камер, беспроводных точек доступа, IP-телефонов и других сетевых устройств. * **Надёжность:** Tenda — известный производитель сетевого оборудования, который гарантирует высокое качество и стабильность работы своих продуктов. С коммутатором Tenda SG106PC вы сможете быстро и легко расширить свою сеть, обеспечив надёжное подключение всех необходимых устройств.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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Доставка
Отзывы


Коммутатор TENDA SG106PC – стоимость товара 2310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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