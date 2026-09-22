Коммутатор TP-Link LS105LP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS105LP
TP-Link LS105LP — это просто подключил и забыл настольный коммутатор, который расширит вашу проводную сеть и одновременно запитает PoE-устройства. Модель оснащена пятью портами 10/100 Мбит/с, из которых четыре поддерживают PoE-питание по стандарту IEEE 802.3af. Общий бюджет PoE составляет 60 Вт, что позволяет одновременно питать IP-камеры, точки доступа Wi-Fi и VoIP-телефоны. LS105LP идеально подходит для тех случаев, когда нужно быстро и экономично организовать коммутатор с PoE без сложности управляемых сетей и настройки VLAN. Бесшумная работа, компактный металлический корпус и поддержка автосогласования скорости делают его удобным решением для офисов, кафе, квартир и торговых площадок.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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