Коммутатор Netis ST3116P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 293800
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Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х8
Вес, г.
625
Описание товара Коммутатор Netis ST3116P
У коммутатора netis ST3116P Fast Ethernet, монтируемого в стойке есть 16 портов RJ45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с. Идеально подходит для маленьких офисов и для офисов среднего размера. Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX функцию, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink. Коммутатор Fast Ethernet с 16 портами, монтируемый в стойке является высокопроизводительным беспроводным устройством. Коммутатор является стандартным обновлением для улучшений вашей сети до сети с производительностью 100 Мбит/с.
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У коммутатора netis ST3116P Fast Ethernet, монтируемого в стойке есть 16 портов RJ45 с автосогласованием 10/100 Мбит/с. Идеально подходит для маленьких офисов и для офисов среднего размера. Все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX функцию, устраняя необходимость в перекрестных кабелях или портах Uplink. Коммутатор Fast Ethernet с 16 портами, монтируемый в стойке является высокопроизводительным беспроводным устройством. Коммутатор является стандартным обновлением для улучшений вашей сети до сети с производительностью 100 Мбит/с.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Netis ST3116P - этот товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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