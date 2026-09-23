Коммутатор Mercusys MS106LP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Mercusys MS106LP
Всего коммутатора MS106LP шесть портов, четыре из которых поддерживают технологию PoE. Бюджет каждого порта PoE+ составляет 30 Вт. Такие порты позволяют подавать питание на устройства стандартов 802.3af/at. Общий бюджет PoE составляет 40 Вт. Этого хватит для развертывания системы видеонаблюдения офисах общежитиях. Технология PoE позволяет подавать питание на точки доступа, IP-телефоны, компьютеры, видеорегистраторы ряд других устройств. Режим изоляции позволяет одним нажатием разделить трафик портов 1–8 для защиты от прослушки вмешательств, также для изолирования широковещательных штормов. Также MS106LP есть два порта Uplink, необходимых при включении режима изоляции. Коммутатор постоянно отслеживает процесс обмена данными питаемыми по PoE устройствами. Если питаемое устройство не будет отправлять пакеты данными на коммутатор течение продолжительного периода времени, коммутатор автоматически перезагрузит такое устройство. Долговечный металлический корпус MS106LP обеспечивает эффективное рассеивание тепла, защиту от помех, стабильную работу долгий срок службы.
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