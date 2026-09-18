Коммутатор TP-Link LS108G
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295157
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х13
Вес, г.
470
Описание товара Коммутатор TP-Link LS108G
Неуправляемые коммутаторы TP-Link серии LiteWave обеспечивают простой и надёжный способ для расширения вашей проводной сети — подключайте сразу несколько устройств. А благодаря поддержке на портах функции автоопределения авто-MDI/MDIX вы можете забыть о типе используемого кабеля.
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Неуправляемые коммутаторы TP-Link серии LiteWave обеспечивают простой и надёжный способ для расширения вашей проводной сети — подключайте сразу несколько устройств. А благодаря поддержке на портах функции автоопределения авто-MDI/MDIX вы можете забыть о типе используемого кабеля.
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