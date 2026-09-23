Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
В наличии
Код товара: 627371
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х7
Вес, кг.
1
Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы D-Link 8 портов
Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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