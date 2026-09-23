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Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A

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Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 1
Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 2
Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
  • Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A
2 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х7
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A

Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
16
Порты
16
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-Link DES-1016A/E2A - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2350 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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