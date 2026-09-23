Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W
Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W предназначен для частного использования, а также для решения задач малого бизнеса. При своих компактных размерах устройство отличается высокой производительностью и функциональностью, благодаря чему отлично подойдет для создания или улучшения существующих сетей, организации видеонаблюдения, IP-телефонии и других подобных решений. Кроме того, модель работает на базе системы с интуитивно понятным интерфейсом, что обеспечит простое и удобное управление. Коммутатор Tenda TEF1106P-4-63W относится к неуправляемому типу с коммутацией Store and Forward, при которой устройство не только считывает адрес получателя, но и анализирует поступающие данные на предмет ошибок. Кроме того, данная модель поддерживает различные протоколы безопасности, что делает работу в сети безопасной. Для подключения оборудования на лицевой панели коммутатора предусмотрено 6 стандартных сетевых портов, из которых 4 – с поддержкой питания PoE. Также устройство отличается большой таблицей MAC-адресов, что дополнительно способствует большому количеству одновременных подключений и стабильно высокой производительности. Благодаря своим размерам коммутатор может легко располагаться прямо на столе. Для удобства использования на лицевой панели расположена светодиодная индикация. В качестве источника питания используется сеть 220 В. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с силовым кабелем.
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