Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 741253
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S
Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для подключения сетевых устройств без сложной настройки. Неуправляемый тип и работа на уровне L2 делают его удобным для стандартных сетевых сценариев, где важны простое подключение и стабильная передача данных. Модель оснащена 4 портами RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/с и 1 портом SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Поддержка PoE не предусмотрена.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, блок питания; руководство по установке; гарантийный талон.
Количество портов RJ45
4
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
1
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Коммутатор SNR в настольном форм-факторе — практичное решение для подключения сетевых устройств без сложной настройки. Неуправляемый тип и работа на уровне L2 делают его удобным для стандартных сетевых сценариев, где важны простое подключение и стабильная передача данных. Модель оснащена 4 портами RJ45 с базовой скоростью 10/100/1000 Мбит/с и 1 портом SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Таблица MAC-адресов на 1000 записей помогает обслуживать подключённые устройства в сети. Поддержка PoE не предусмотрена.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Коммутатор SNR SNR-S1904G-1S - данный товар вы можете купить по цене 2470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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