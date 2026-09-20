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Коммутатор HiWatch DS-S504GP купить с доставкой в Москве
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Коммутатор HiWatch DS-S504GP

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Коммутатор HiWatch DS-S504GP - фото 1
Коммутатор HiWatch DS-S504GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор HiWatch DS-S504GP - фото 1
  • Коммутатор HiWatch DS-S504GP - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579213
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Коммутаторы
Размеры в упаковке, м
1х1х0.26
Вес, г.
141

Описание товара Коммутатор HiWatch DS-S504GP

Коммутатор Hiwatch DS-S504GP отлично подойдет для профессионального использования дома или в небольшом офисе. Благодаря высокой вычислительной мощности данная модель может эффективно использоваться для создания или модернизации уже существующей локальной сети, развертывания IP-телефонии, создания баз данных, систем видеонаблюдения и других схожих решений. Коммутатор Hiwatch DS-S504GP относится к неуправляемому типу устройств и может передавать данные непосредственно подключенным клиентам за счет наличия таблицы на 2000 MAC-адресов. Кроме того, благодаря поддержке различных стандартов и протоколов безопасности данное устройство отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают технологию PoE с бюджетом 35 Вт.



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Отзывы о товаре Коммутатор HiWatch DS-S504GP




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Коммутаторы
Описание
Коммутатор Hiwatch DS-S504GP отлично подойдет для профессионального использования дома или в небольшом офисе. Благодаря высокой вычислительной мощности данная модель может эффективно использоваться для создания или модернизации уже существующей локальной сети, развертывания IP-телефонии, создания баз данных, систем видеонаблюдения и других схожих решений. Коммутатор Hiwatch DS-S504GP относится к неуправляемому типу устройств и может передавать данные непосредственно подключенным клиентам за счет наличия таблицы на 2000 MAC-адресов. Кроме того, благодаря поддержке различных стандартов и протоколов безопасности данное устройство отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают технологию PoE с бюджетом 35 Вт.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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