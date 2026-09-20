Коммутатор HiWatch DS-S504GP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор HiWatch DS-S504GP
Коммутатор Hiwatch DS-S504GP отлично подойдет для профессионального использования дома или в небольшом офисе. Благодаря высокой вычислительной мощности данная модель может эффективно использоваться для создания или модернизации уже существующей локальной сети, развертывания IP-телефонии, создания баз данных, систем видеонаблюдения и других схожих решений. Коммутатор Hiwatch DS-S504GP относится к неуправляемому типу устройств и может передавать данные непосредственно подключенным клиентам за счет наличия таблицы на 2000 MAC-адресов. Кроме того, благодаря поддержке различных стандартов и протоколов безопасности данное устройство отличается высокой защищенностью соединения. Подключение оборудования осуществляется посредством 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают технологию PoE с бюджетом 35 Вт.
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