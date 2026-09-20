Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W
Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W станет отличным выбором для дома или небольшого офиса. Благодаря этой модели вы сможете объединить в единую сеть для быстрого обмена данными компьютерное оборудование и периферию. Неуправляемый тип отличает модель простотой настройки и использования, а поддержка технологии Store and Forward позволит снизить нагрузку на сеть и предотвратить сбои в ее работе. Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W выполнен в корпусе с грозозащитой и отличается высокой надежностью. Безвентиляторное охлаждение предотвратит перегрев модели без лишнего шума. Компактные размеры позволяют размещать устройство прямо на столе. Для подключения оборудования предусмотрено 5 сетевых портов, из которых 4 поддерживают питание по технологии PoE с общим бюджетом 58 Вт. На передней панели коммутатора расположены светодиодные индикаторы, при помощи которых вы сможете контролировать состояние работы оборудования и сети. В качестве источника питания модель использует сеть 220 В и комплектный адаптер.
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