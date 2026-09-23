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Коммутатор Tenda F1016 IP-COM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda F1016 IP-COM

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Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 1
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 2
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 3
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 4
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 5
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 6
  • Коммутатор Tenda F1016 IP-COM - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 529006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор Tenda F1016 IP-COM
1 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор Tenda F1016 IP-COM

Коммутатор IP-COM F1016 - это коммутатор оснащённый 16 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с и поддержкой Auto MDI/MDIX для подключения кабелей с параллельным и перекрёстным обжимом. Коммутатор IP-COM F1016 обладает безвентиляторной конструкцией, обеспечивающей бесшумность и энергосбережение.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda F1016 IP-COM




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутаторы
Описание
Коммутатор IP-COM F1016 - это коммутатор оснащённый 16 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с и поддержкой Auto MDI/MDIX для подключения кабелей с параллельным и перекрёстным обжимом. Коммутатор IP-COM F1016 обладает безвентиляторной конструкцией, обеспечивающей бесшумность и энергосбережение.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda F1016 IP-COM – стоимость товара 1940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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