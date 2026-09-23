Коммутатор Tenda F1016 IP-COM
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Характеристики
Тип товара
Коммутаторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 529006
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, кг.
3
Описание товара Коммутатор Tenda F1016 IP-COM
Коммутатор IP-COM F1016 - это коммутатор оснащённый 16 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с и поддержкой Auto MDI/MDIX для подключения кабелей с параллельным и перекрёстным обжимом. Коммутатор IP-COM F1016 обладает безвентиляторной конструкцией, обеспечивающей бесшумность и энергосбережение.
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Коммутатор IP-COM F1016 - это коммутатор оснащённый 16 портами RJ45 с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с и поддержкой Auto MDI/MDIX для подключения кабелей с параллельным и перекрёстным обжимом. Коммутатор IP-COM F1016 обладает безвентиляторной конструкцией, обеспечивающей бесшумность и энергосбережение.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Коммутатор Tenda F1016 IP-COM – стоимость товара 1940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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