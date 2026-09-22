Коммутатор TP-Link LS106LP
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TP-Link LS106LP
Коммутатор TP-Link LS106LP неуправляемого типа имеет прочный металлический корпус, который можно разместить на столе или закрепить на стене. Он работает по методу store and forward, что исключает сбои в передаче трафика. Особенной настройки не требуется. Наличие в конструкции 4 портов PoE стандарта 802.3af позволяет подключать к коммутатору IP-камеры, IP-телефоны, точки доступа. Питание и передача данных осуществляются по одному кабелю, что избавит от путаницы с проводами. Всего в конструкции коммутатора TP-Link LS106LP предусмотрено 6 портов со скоростью передачи данных 100 Мбит/сек. Поддерживается режим увеличения дальности, при котором сигнал передается на расстояние до 250 м. Благодаря этому можно устроить систему видеонаблюдения на большой площади. В случае сбоя в работе подключенных по PoE устройств срабатывает автоматическая перезагрузка, что обеспечивает их быстрое восстановление. Пассивное охлаждение понижает энергопотребление и делает работу коммутатора бесшумной.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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