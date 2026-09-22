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Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A

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Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 1
Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 2
Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 3
Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 4
Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 1
  • Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 2
  • Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 3
  • Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 4
  • Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729790
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Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х6
Вес, г.
500

Описание товара Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A

Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для сетевых подключений, специально разработанное для удобного настольного размещения. Этот неуправляемый коммутатор позволит вам с лёгкостью развернуть сеть благодаря наличию 8 портов RJ45, поддерживающих скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Он идеально подходит для небольших и средних предприятий, которым требуется стабильное и быстрое соединение. Коммутатор оснащён 2 портами SFP, которые обеспечивают гибкость при подключении оптических сетей. Несмотря на компактный вес в 0,34 кг, устройство демонстрирует высокую производительность и надежность на уровне L2, обеспечивая плавное и безопасное распределение трафика. Одной из ключевых характеристик коммутатора ORIGO является возможность работы с таблицей MAC адресов размером до 2000 записей, что упрощает управление сетью и повышает её безопасность. Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор экономичным вариантом для сетей, не требующих удаленного питания устройств. Изделие бренда ORIGO отличается простотой в установке и эксплуатации, что делает его привлекательным выбором для создания эффективной и производительной сетевой инфраструктуры.



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Отзывы о товаре Коммутатор ORIGO OS2210F/A2A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, адаптер питания, документация
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор ORIGO — это надежное и эффективное решение для сетевых подключений, специально разработанное для удобного настольного размещения. Этот неуправляемый коммутатор позволит вам с лёгкостью развернуть сеть благодаря наличию 8 портов RJ45, поддерживающих скорость передачи данных до 10/100/1000 Мбит/сек. Он идеально подходит для небольших и средних предприятий, которым требуется стабильное и быстрое соединение. Коммутатор оснащён 2 портами SFP, которые обеспечивают гибкость при подключении оптических сетей. Несмотря на компактный вес в 0,34 кг, устройство демонстрирует высокую производительность и надежность на уровне L2, обеспечивая плавное и безопасное распределение трафика. Одной из ключевых характеристик коммутатора ORIGO является возможность работы с таблицей MAC адресов размером до 2000 записей, что упрощает управление сетью и повышает её безопасность. Отсутствие поддержки PoE делает этот коммутатор экономичным вариантом для сетей, не требующих удаленного питания устройств. Изделие бренда ORIGO отличается простотой в установке и эксплуатации, что делает его привлекательным выбором для создания эффективной и производительной сетевой инфраструктуры.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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