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Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G

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Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 1
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 2
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 3
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 4
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 5
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 6
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 1
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 2
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 3
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 4
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 5
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 6
  • Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540903
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8 х 10 Гбит/сек
Габаритные размеры, мм
170 х 93 х 27.6
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G

Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI используется для передачи и промежуточного хранения информации. Модель объединяет различные устройства в единую сеть и позволяет обмениваться данными, что особенно удобно на различных предприятиях, в охранных или телекоммуникационных организациях. Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI имеет металлический корпус, характеризующийся надежностью и долговечностью. Устройство работает при температуре от 0 до 40 °C, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Всего предусмотрено 8 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с.



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Отзывы о товаре Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI 8G




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Порты
8 х 10 Гбит/сек
Габаритные размеры, мм
170 х 93 х 27.6
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
нет
Размер таблицы MAC адресов
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI используется для передачи и промежуточного хранения информации. Модель объединяет различные устройства в единую сеть и позволяет обмениваться данными, что особенно удобно на различных предприятиях, в охранных или телекоммуникационных организациях. Коммутатор Hikvision DS-3E1508-EI имеет металлический корпус, характеризующийся надежностью и долговечностью. Устройство работает при температуре от 0 до 40 °C, потребляемая мощность составляет 5 Вт. Всего предусмотрено 8 портов со скоростью передачи 100 и 1000 МБ/с.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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Отзывы


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