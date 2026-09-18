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Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B

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Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 293794
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16 шт.
Габаритные размеры, мм
155.7х41х122
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х21х7
Вес, г.
565

Описание товара Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B

Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть. 



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Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DES-1016A/E1B




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
IEEE 802.3a, IEEE 802.3u
Порты
16 шт.
Габаритные размеры, мм
155.7х41х122
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DES-1016A представляет собой экономически выгодное решение для сетей SOHO и SMB, обеспечивающее максимальную выгоду за счет высокой скорости передачи данных. Данный коммутатор оснащен 16 портами, работающими на скорости 10/100 Мбит/с, и позволяющими легко организовать небольшую офисную сеть. 


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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