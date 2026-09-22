Коммутатор TENDA S110PC
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Характеристики
Описание товара Коммутатор TENDA S110PC
Настольный коммутатор Tenda с 10 портами RJ45 идеально впишется в офисное или домашнее пространство: он компактен и не займёт много места на рабочем столе. Устройство поддерживает стандарт PoE 802.3af и 802.3at, что позволит легко подсоединять к нему совместимые устройства без дополнительной проводки для питания — камера, точка доступа, IP-телефон подключатся одним кабелем. Неуправляемая модель на уровне L2 гарантирует простоту в эксплуатации: подключили кабели — и готово! Поддержка гигабитной скорости передачи данных (до 1000 Мбит/сек) обеспечит быструю и надёжную работу вашей сети. Размер таблицы MAC-адресов — 1000, так что коммутатор свободно справится с интенсивным трафиком без задержек. Лёгкий — всего 0,71 кг, его легко переместить туда, где он нужнее всего.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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