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Коммутатор TP-Link TL-SG1048 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1048

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Коммутатор TP-Link TL-SG1048 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1048 - фото 1
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1048 - фото 2
  • Коммутатор TP-Link TL-SG1048 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 450 руб. 
Начислим 440 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 213142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор TP-Link TL-SG1048
27 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
3.98

Описание товара Коммутатор TP-Link TL-SG1048

Коммутатор TL-SG1048 предназначен для удовлетворения сетевых нужд наиболее требовательных рабочих групп и отделов. Все 48 портов поддерживают функцию Auto MDI/MDIX - вам больше не потребуется беспокоиться о длине кабеля, просто подключайте и используйте ваши устройства. TL-SG1048 совмещает в себе простоту использования и превосходные показатели производительности – все это способно обеспечить выгодное решение для сетевых администраторов. 



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Отзывы о товаре Коммутатор TP-Link TL-SG1048




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Коммутатор
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор TL-SG1048 предназначен для удовлетворения сетевых нужд наиболее требовательных рабочих групп и отделов. Все 48 портов поддерживают функцию Auto MDI/MDIX - вам больше не потребуется беспокоиться о длине кабеля, просто подключайте и используйте ваши устройства. TL-SG1048 совмещает в себе простоту использования и превосходные показатели производительности – все это способно обеспечить выгодное решение для сетевых администраторов. 


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор TP-Link TL-SG1048 - по цене 27450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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