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Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN

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Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723216
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
адаптер питания, документация, крепеж для установки в стойку
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN

Мир сетевых технологий находится в постоянном движении. Даже небольшие офисы переходят от гигабитных подключений к 2,5-гигабитным с молниеносной скоростью. С CRS310-8G+2S+IN мы стремимся предоставить вам инструменты, которые позволят вам опередить конкурентов благодаря сочетанию восьми 2.5-гигабитных портов Ethernet и двух 10-гигабитных портов SFP+ в компактном и мощном корпусе! Кроме того, эти модули SFP+ поддерживают несколько скоростей передачи данных: 1G, 2.5G и 10G. Таким образом, при необходимости вы можете использовать этот коммутатор в качестве 10-кратного коммутатора 2,5G. Классическая гибкость MikroTik! Удивительный коммутаторный чип Marvell 98DX226S и встроенный двухъядерный ARM-процессор позволяют использовать весь потенциал RouterOS v7. Запускайте VLAN, большие фреймы, агрегацию каналов, правила ACL и многое другое! Вы даже можете использовать маршрутизацию уровня 3 без аппаратной нагрузки.



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Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS310-8G+2S+IN




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L3
Комплектация
адаптер питания, документация, крепеж для установки в стойку
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Мир сетевых технологий находится в постоянном движении. Даже небольшие офисы переходят от гигабитных подключений к 2,5-гигабитным с молниеносной скоростью. С CRS310-8G+2S+IN мы стремимся предоставить вам инструменты, которые позволят вам опередить конкурентов благодаря сочетанию восьми 2.5-гигабитных портов Ethernet и двух 10-гигабитных портов SFP+ в компактном и мощном корпусе! Кроме того, эти модули SFP+ поддерживают несколько скоростей передачи данных: 1G, 2.5G и 10G. Таким образом, при необходимости вы можете использовать этот коммутатор в качестве 10-кратного коммутатора 2,5G. Классическая гибкость MikroTik! Удивительный коммутаторный чип Marvell 98DX226S и встроенный двухъядерный ARM-процессор позволяют использовать весь потенциал RouterOS v7. Запускайте VLAN, большие фреймы, агрегацию каналов, правила ACL и многое другое! Вы даже можете использовать маршрутизацию уровня 3 без аппаратной нагрузки.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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