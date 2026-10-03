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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A

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Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 1
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 631051
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х23х7
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A

Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1210-28/ME/P/B2A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1S, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Порты
28
Габаритные размеры, мм
440x44x140
Разъёмы/Порты
RJ-45, SFP+
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
управляемый
Поддержка PoE
да
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор DGS-1210-28/ME является идеальным решением для применения сетях Metro Ethernet. Данный коммутатор оснащен 24 портами 10/100/1000Base-T для подключения по витой паре, также SFP-портами, применяемыми для организации подключения высокоскоростной магистрали. Защита от статического электричества кВ обеспечивает устойчивость скачкам напряжения, полный набор функций безопасности аутентификации защищает сеть от внутренних внешних угроз. DGS-1210-28/ME поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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