Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Tenda G5310P-8-150W IP-COM
G5310P-8-150W — управляемый PoE-коммутатор IP-COM уровня 3. Для удовлетворения потребности в высокопроизводительном доступе коммутатор оснащен 9 портами Base-T Ethernet 10/100/1000 Мбит/с и 1 отдельным портом Base-X SFP 1000 Мбит/с, а также мощностью PoE до 370 Вт. Благодаря инновационному оборудованию структурой и программной платформой, он обладает мощной вычислительной мощностью и полным механизмом защиты безопасности, что делает управление и обслуживание простым и простым, полностью отвечает требованиям доступа с высокой плотностью пользователей и высокопроизводительной агрегации, идеально подходит для уровня агрегации или уровня доступа таких средних и крупных сетей, как предприятия и кампусы.
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