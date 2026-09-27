Коммутатор OSNOVO SW-80802/WLU
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Характеристики
Описание товара Коммутатор OSNOVO SW-80802/WLU
Управляемый коммутатор Osnovo создан для тех, кто ценит гибкость и максимальный контроль сети на уровне L2. Компактный настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство даже в ограниченном пространстве, не жертвуя производительностью. Восемь портов RJ45 с поддержкой скоростей до 1 Гбит/с обеспечивают быструю передачу данных для множества подключённых устройств, а дополнительные два SFP-порта на 1 Гбит/с расширяют возможности построения надёжной инфраструктуры. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at, вы легко запитаете совместимые устройства, сократив количество кабелей в офисе или серверной. Впечатляющая таблица MAC-адресов на 16000 записей делает этот коммутатор особенно удобным для растущих сетей, которым требуется надёжная и масштабируемая обработка трафика. Osnovo — оптимальный выбор для эффективной организации современных рабочих пространств.
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