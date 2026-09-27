Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
15
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739916
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Описание товара Блендер Polaris PHB 1594, погружной, черный
Погружной блендер Polaris мощностью 1500 Вт создан для быстрой и удобной обработки продуктов. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин помогает эффективно справляться с задачами измельчения и смешивания, а 15 скоростей позволяют подобрать подходящий режим под разные продукты и рецепты.
В комплекте предусмотрены 2 насадки, измельчитель объёмом 0,5 л и кувшин объёмом 0,5 л — удобно готовить небольшие порции без лишней посуды. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. При весе 1,28 кг блендер остаётся достаточно лёгким для комфортной работы, а сетевой шнур длиной 1,5 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Чёрный цвет делает модель универсальной для любого интерьера.
Погружной блендер Polaris мощностью 1500 Вт создан для быстрой и удобной обработки продуктов. Максимальная скорость вращения до 15 000 об/мин помогает эффективно справляться с задачами измельчения и смешивания, а 15 скоростей позволяют подобрать подходящий режим под разные продукты и рецепты.
В комплекте предусмотрены 2 насадки, измельчитель объёмом 0,5 л и кувшин объёмом 0,5 л — удобно готовить небольшие порции без лишней посуды. Ножи из нержавеющей стали рассчитаны на интенсивное использование. При весе 1,28 кг блендер остаётся достаточно лёгким для комфортной работы, а сетевой шнур длиной 1,5 м обеспечивает свободу размещения на кухне. Чёрный цвет делает модель универсальной для любого интерьера.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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