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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
6
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739888
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блендер измельчитель миксер овощерезка насадка для создания густой пены
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х21
Вес, кг.
1.99
Описание товара Блендер Korting KHB 0305 N
Погружной блендер KHB 0305 N способен справиться практически с любыми задачами на кухне. Он сочетает в себе функции блендера, измельчителя, миксера и овощерезки. В комплекте также идет насадка для создания густой пены. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают превосходный результат, а чаша объемом 1 000 мл идеально подходит для измельчения большого количества ингредиентов одновременно. Три насадки овощерезки позволяют нарезать овощи разными способами – от слайсов до соломки. С восемью скоростями и режимом Turbo, достигающим 15 000 об/мин, готовить становится легче, выбирая необходимый режим для разных ингредиентов. Электронный контроллер погружного блендера обеспечивает плавное изменение скорости, а технология Silence Balance с уровнем шума менее 72 дБ дарит возможность готовить в спокойной обстановке. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует безопасность и долговечность. KHB 0305 N – это высокое качество и функциональность в одном приборе.
блендер измельчитель миксер овощерезка насадка для создания густой пены
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер KHB 0305 N способен справиться практически с любыми задачами на кухне. Он сочетает в себе функции блендера, измельчителя, миксера и овощерезки. В комплекте также идет насадка для создания густой пены. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают превосходный результат, а чаша объемом 1 000 мл идеально подходит для измельчения большого количества ингредиентов одновременно. Три насадки овощерезки позволяют нарезать овощи разными способами – от слайсов до соломки. С восемью скоростями и режимом Turbo, достигающим 15 000 об/мин, готовить становится легче, выбирая необходимый режим для разных ингредиентов. Электронный контроллер погружного блендера обеспечивает плавное изменение скорости, а технология Silence Balance с уровнем шума менее 72 дБ дарит возможность готовить в спокойной обстановке. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует безопасность и долговечность. KHB 0305 N – это высокое качество и функциональность в одном приборе.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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