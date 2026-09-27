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Блендер Korting KHB 0305 N купить с доставкой в Москве
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Блендер Korting KHB 0305 N

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Блендер Korting KHB 0305 N - фото 1
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 2
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 3
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 4
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 5
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 6
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 7
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 8
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 9
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 10
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 11
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 12
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 13
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 14
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 15
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 16
Блендер Korting KHB 0305 N - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Количество насадок в комплекте
6
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 1
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 2
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 3
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 4
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 5
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 6
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 7
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 8
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 9
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 10
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 11
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 12
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 13
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 14
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 15
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 16
  • Блендер Korting KHB 0305 N - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739888
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
8
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
блендер измельчитель миксер овощерезка насадка для создания густой пены
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х23х21
Вес, кг.
1.99

Описание товара Блендер Korting KHB 0305 N

Погружной блендер KHB 0305 N способен справиться практически с любыми задачами на кухне. Он сочетает в себе функции блендера, измельчителя, миксера и овощерезки. В комплекте также идет насадка для создания густой пены. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают превосходный результат, а чаша объемом 1 000 мл идеально подходит для измельчения большого количества ингредиентов одновременно. Три насадки овощерезки позволяют нарезать овощи разными способами – от слайсов до соломки. С восемью скоростями и режимом Turbo, достигающим 15 000 об/мин, готовить становится легче, выбирая необходимый режим для разных ингредиентов. Электронный контроллер погружного блендера обеспечивает плавное изменение скорости, а технология Silence Balance с уровнем шума менее 72 дБ дарит возможность готовить в спокойной обстановке. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует безопасность и долговечность. KHB 0305 N – это высокое качество и функциональность в одном приборе.

Отзывы о товаре Блендер Korting KHB 0305 N




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
8
Количество насадок в комплекте
6
Комплектация
блендер измельчитель миксер овощерезка насадка для создания густой пены
Цвет
серебристый, черный
Объем кувшина, л
0
Развернуть
Объем измельчителя, л
1
Количество скоростей / режимов
8
Функции и особенности
турборежим
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер KHB 0305 N способен справиться практически с любыми задачами на кухне. Он сочетает в себе функции блендера, измельчителя, миксера и овощерезки. В комплекте также идет насадка для создания густой пены. Ножи из нержавеющей стали обеспечивают превосходный результат, а чаша объемом 1 000 мл идеально подходит для измельчения большого количества ингредиентов одновременно. Три насадки овощерезки позволяют нарезать овощи разными способами – от слайсов до соломки. С восемью скоростями и режимом Turbo, достигающим 15 000 об/мин, готовить становится легче, выбирая необходимый режим для разных ингредиентов. Электронный контроллер погружного блендера обеспечивает плавное изменение скорости, а технология Silence Balance с уровнем шума менее 72 дБ дарит возможность готовить в спокойной обстановке. Двойная защита двигателя от перегрева и перегрузки гарантирует безопасность и долговечность. KHB 0305 N – это высокое качество и функциональность в одном приборе.
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Отзывы


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