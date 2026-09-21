Блендер стационарный Bosch MMB6141S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703320
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, мерный колпачок, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
поворотный переключатель
Размеры в упаковке, см
39х30х29
Вес, кг.
3.5
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141S
Блендер Bosch MMB6141S — это надежный кухонный прибор, который легко справляется с измельчением, смешиванием и приготовлением различных блюд. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и прочным ножам из нержавеющей стали, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя готовить смузи, коктейли, крем-супы и соусы с идеальной текстурой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, мерный колпачок, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
поворотный переключатель
Блендер Bosch MMB6141S — это надежный кухонный прибор, который легко справляется с измельчением, смешиванием и приготовлением различных блюд. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и прочным ножам из нержавеющей стали, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя готовить смузи, коктейли, крем-супы и соусы с идеальной текстурой.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, мощные, 800 вт, 1000 вт, 1500 вт, для молочных коктейлей, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: 1200 вт, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6141S