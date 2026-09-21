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Блендер стационарный Bosch MMB6141S купить с доставкой в Москве
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Блендер стационарный Bosch MMB6141S

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Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 1
Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 2
Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 3
Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 4
Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 1
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 2
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 3
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 4
  • Блендер стационарный Bosch MMB6141S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703320
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, мерный колпачок, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
поворотный переключатель
Размеры в упаковке, см
39х30х29
Вес, кг.
3.5

Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6141S

Блендер Bosch MMB6141S — это надежный кухонный прибор, который легко справляется с измельчением, смешиванием и приготовлением различных блюд. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и прочным ножам из нержавеющей стали, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя готовить смузи, коктейли, крем-супы и соусы с идеальной текстурой.

Отзывы о товаре Блендер стационарный Bosch MMB6141S




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик, металл
Материал чаши измельчителя
тритан
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, мерный колпачок, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
1.5
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
поворотный переключатель
Описание
Блендер Bosch MMB6141S — это надежный кухонный прибор, который легко справляется с измельчением, смешиванием и приготовлением различных блюд. Благодаря мощному двигателю 1200 Вт и прочным ножам из нержавеющей стали, он обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя готовить смузи, коктейли, крем-супы и соусы с идеальной текстурой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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