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Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
стационарный
Мощность, Вт
1200
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 459298
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Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
40х30х29
Вес, кг.
5.8
Описание товара Блендер стационарный Bosch MMB6384M
Блендер Bosch MMB6384MМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe и корпусом из нержавеющей стали. Готовьте нежные смузи с однородной кремовой текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Система Pro-Performance: идеальная текстура смузи даже из замороженных, твердых и волокнистых ингредиентов.Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об / мин.Крышка блендера с отверстием для порционного налива: аккуратно и без необходимости открывать крышку.Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот.Простота сборки и эксплуатации: легкая фиксация чаши, продуманное хранение кабеля внутри корпуса и толкатель.
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Цвет
черный
Объем кувшина, л
1.5
Объем измельчителя, л
0.6
Развернуть
Количество скоростей / режимов
3
Максимальная скорость вращения, об/мин
30000
Функции и особенности
Бутылка ToGo, полезный объем 0.6л, из тритана без БФА. Толкатель для ускорения процесса смешивания ингредиентов.
Страна производитель
Германия
Описание
Блендер Bosch MMB6384MМощный стационарный блендер с долговечной стеклянной чашей ThermoSafe и корпусом из нержавеющей стали. Готовьте нежные смузи с однородной кремовой текстурой, благодаря двигателю мощностью 1200 Вт и системе ProPerformance.Система Pro-Performance: идеальная текстура смузи даже из замороженных, твердых и волокнистых ингредиентов.Надежный двигатель Bosch: мощность 1200 Вт со скоростью вращения до 30 000 об / мин.Крышка блендера с отверстием для порционного налива: аккуратно и без необходимости открывать крышку.Готовьте смузи прямо в бутылочке ToGo с защитой от протечек: наслаждайтесь смузи на ходу легко и без забот.Простота сборки и эксплуатации: легкая фиксация чаши, продуманное хранение кабеля внутри корпуса и толкатель.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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