Газонокосилка роторная Makita DLM330Z
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка роторная Makita DLM330Z
Аккумуляторная газонокосилка Makita LXT 18В, 450 Вт, ширина 33 см, травосборщик 30 л, 3 в 1, 8-ступенчатое центральное регулирование, 20-75 мм XPT DLM330Z предназначена для садовых работ. Помогает быстро и аккуратно подстричь газон, что экономит время и силы. Проста в использовании, поэтому не требует специальных навыков. За счет эргономичного дизайна газонокосилка удобна в эксплуатации. Технические характеристики Вес нетто 14 кг Габариты без упаковки Ширина скашивания 33 см Мульчирование есть Самоходная нет Травосборник есть Тип ручки классическая Площадь 450 м? Кол-во режимов регулировки высоты 8 Регулировка высоты центральная Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 5 А*ч Количество аккумуляторов в комплекте нет Выбор скорости нет Асинхронный двигатель да Щеточный двигатель есть Большие задние колеса нет Количество колес 4 шт Тип травосборника мягкий с жестким верхом Высота скашивания max 75 мм Высота скашивания min 20 мм Материал корпуса металл/пластик Объем травосборника 30 л Тип двигателя электрический Тип аккумулятора Li-lon Наличие индикатора заполнения есть Термозащита есть Диаметр колес 140/180 мм Колеса на подшипниках Комплектация Аккумуляторная газонокосилка - 1 шт. Косильный нож - 1 шт. Травосборник - 1 шт. Заглушка для мульчирования - 1 шт. Крепеж для рукоятки - 2 шт. Гаечный ключ - 1 шт. Клипса - 2 шт. Ключ разблокировки - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые, Самоходные
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