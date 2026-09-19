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Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Champion LM4122

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Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4122 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
16 770 руб.  22 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475410
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Размеры в упаковке, см
83х46х35
Вес, кг.
25

Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM4122

Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Champion LM4122




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Описание
Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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