Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Grizzly 4 л.с., 42 см SKY-10
Бензиновая самоходная газонокосилка 42 см Grizzly SKY-10 представляет собой надежное решение для ухода за газоном в домашних условиях. Она оснащена четырехтактным двигателем, обеспечивающим стабильную работу и эффективность. С шириной скашивания 42 см, эта модель позволяет быстро и аккуратно обрабатывать даже узкие участки. Центральная регулировка высоты скашивания с шестью режимами позволяет адаптировать газонокосилку под различные условия, обеспечивая высоту от 20 до 70 мм. Комбинированный травосборник объемом 40 литров упрощает сбор травы, а самоходная функция с задним приводом облегчает управление. Стальной корпус гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Компактные размеры и классическая ручка делают эту газонокосилку удобной в хранении и эксплуатации.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
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