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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410

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Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 1
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 2
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 3
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 4
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 5
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 6
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 7
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 8
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 9
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 10
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 570 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410
18 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
71х53х44
Вес, кг.
24.6

Описание товара Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410

Бензиновая газонокосилка ЗУБР 410 мм, 3.5 л.с ГБ-410 – незаменимый помощник для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Травосборник объемом 45 литров обеспечивает продолжительную работу и не требует частого опустошения. Для его комфортного опорожнения предусмотренна дополнительная ручка. Складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку и экономит место при хранении.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Россия
Описание
Бензиновая газонокосилка ЗУБР 410 мм, 3.5 л.с ГБ-410 – незаменимый помощник для ухода за газонами на садовых и придомовых территориях. Модель оборудована мощным бензиновым двигателем, он обеспечивает автономную работу в любой части участка. Травосборник объемом 45 литров обеспечивает продолжительную работу и не требует частого опустошения. Для его комфортного опорожнения предусмотренна дополнительная ручка. Складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку и экономит место при хранении.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая ЗУБР 410 мм 3.5 л.с ГБ-410 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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