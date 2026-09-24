Top.Mail.Ru
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 1
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 2
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 3
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 4
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
  • Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
17 380 руб.  28 560 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658394
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)
17 380 руб. -39%
28 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х51х41
Вес, кг.
21.3

Описание товара Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)

Бензиновая газонокосилка STEHER GLM 410 - роторная несамоходная газонокосилка с четырёхтактным двигателем 3.5 л.с., рассчитанная на уход за средними приусадебными участками. Ширина скашивания 410 мм и центральная регулировка высоты позволяют быстро приводить газон в порядок после отрастания травы.

Для каких участков и травы

Модель подходит для ухода за газонами площадью до 6-8 соток с не слишком запущенной травой и регулярным кошением. Благодаря бензиновому двигателю косилку можно использовать в любой точке участка без привязки к розетке, в том числе по слегка влажной траве.

Ключевые особенности

Четырёхтактный мотор объёмом около 130 см? развивает до 3000 об/мин на шпинделе и отличается более тихой и ровной работой по сравнению с двухтактными аналогами. Высота скашивания регулируется централизованно в 7 ступенях в диапазоне примерно от 25 до 70 мм, что позволяет настроить нужный уровень под декоративный газон или функциональный участок. Стальной корпус увеличивает ресурс, а травосборник объёмом около 45 л снижает количество остановок для очистки.

Важные нюансы перед покупкой

Косилка не является самоходной, движение вперёд обеспечивается усилиями пользователя, поэтому на участках с уклоном и высокой травой понадобится больше физической силы. Для стабильной работы важно контролировать уровень масла и топлива, использовать свежий бензин и регулярно очищать деку и нож от налипшей травы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды

Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
нет
Частота вращения шпинделя, об/мин
3000
Мощность электрического двигателя
2600
Мощность топливного двигателя, л.с.
3.5
Объем топливного двигателя
130 куб.см
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
45
Ширина скашивания
41
Минимальная высота скашивания
25
Развернуть
Максимальная высота скашивания
70
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
нет
Тип питания двигателя
бензиновое
Тип аккумулятора
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновая газонокосилка STEHER GLM 410 - роторная несамоходная газонокосилка с четырёхтактным двигателем 3.5 л.с., рассчитанная на уход за средними приусадебными участками. Ширина скашивания 410 мм и центральная регулировка высоты позволяют быстро приводить газон в порядок после отрастания травы.

Для каких участков и травы

Модель подходит для ухода за газонами площадью до 6-8 соток с не слишком запущенной травой и регулярным кошением. Благодаря бензиновому двигателю косилку можно использовать в любой точке участка без привязки к розетке, в том числе по слегка влажной траве.

Ключевые особенности

Четырёхтактный мотор объёмом около 130 см? развивает до 3000 об/мин на шпинделе и отличается более тихой и ровной работой по сравнению с двухтактными аналогами. Высота скашивания регулируется централизованно в 7 ступенях в диапазоне примерно от 25 до 70 мм, что позволяет настроить нужный уровень под декоративный газон или функциональный участок. Стальной корпус увеличивает ресурс, а травосборник объёмом около 45 л снижает количество остановок для очистки.

Важные нюансы перед покупкой

Косилка не является самоходной, движение вперёд обеспечивается усилиями пользователя, поэтому на участках с уклоном и высокой травой понадобится больше физической силы. Для стабильной работы важно контролировать уровень масла и топлива, использовать свежий бензин и регулярно очищать деку и нож от налипшей травы.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Электрические, Самоходные, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410) - купить по цене 17380 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...