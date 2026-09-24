Описание товара Газонокосилка бензиновая STEHER 410 мм, 3.5 л.с. (GLM-410)

Бензиновая газонокосилка STEHER GLM 410 - роторная несамоходная газонокосилка с четырёхтактным двигателем 3.5 л.с., рассчитанная на уход за средними приусадебными участками. Ширина скашивания 410 мм и центральная регулировка высоты позволяют быстро приводить газон в порядок после отрастания травы.

Для каких участков и травы

Модель подходит для ухода за газонами площадью до 6-8 соток с не слишком запущенной травой и регулярным кошением. Благодаря бензиновому двигателю косилку можно использовать в любой точке участка без привязки к розетке, в том числе по слегка влажной траве.

Ключевые особенности

Четырёхтактный мотор объёмом около 130 см? развивает до 3000 об/мин на шпинделе и отличается более тихой и ровной работой по сравнению с двухтактными аналогами. Высота скашивания регулируется централизованно в 7 ступенях в диапазоне примерно от 25 до 70 мм, что позволяет настроить нужный уровень под декоративный газон или функциональный участок. Стальной корпус увеличивает ресурс, а травосборник объёмом около 45 л снижает количество остановок для очистки.

Важные нюансы перед покупкой

Косилка не является самоходной, движение вперёд обеспечивается усилиями пользователя, поэтому на участках с уклоном и высокой травой понадобится больше физической силы. Для стабильной работы важно контролировать уровень масла и топлива, использовать свежий бензин и регулярно очищать деку и нож от налипшей травы.