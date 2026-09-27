Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газонокосилка бензиновая Patriot PT 47LS 512109014
Газонокосилка бензиновая самоходная PATRIOT PT 47 LS Мощная бензиновая газонокосилка РТ 47 LS с изменяемой высотой скашивания предназначена для срезания и сбора травы на ровной площади малых и средних приусадебных участках. Возможна работа в трех режимах: сбор травы в травосборник, боковой выброс травы, режим мульчирования. Большие задние колеса придают косилке лучшую устойчивость и стабильность высоты кошения. Газонокосилку отличает легкий запуск, высокая производительность и простота в обслуживании. Складная рукоятка, съёмный травосборник и компактный размер позволяют легко транспортировать и хранить газонокосилку. Для облегчения работы газонокосилка оснащена приводом на колеса. Корпус косилки оснащен штуцером для подключения шланга - для быстрой очистки внутренней части деки после работы. В комплект поставки входит приспособление для мульчирования.
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