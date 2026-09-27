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Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка бензиновая Champion LM4630

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Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 1
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 2
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 3
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 4
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 5
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 6
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 7
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 8
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 9
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 10
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 11
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 12
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 13
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 14
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 15
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 16
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 17
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 18
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 19
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 20
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 21
Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Самоходная
да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 1
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 2
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 3
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 4
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 5
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 6
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 7
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 8
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 9
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 10
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 11
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 12
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 13
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 14
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 15
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 16
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 17
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 18
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 19
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 20
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 21
  • Газонокосилка бензиновая Champion LM4630 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
23 740 руб.  34 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55529
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Характеристики

Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
34.2

Описание товара Газонокосилка бензиновая Champion LM4630

Газонокосилка 3в1 Champion LM4630 умеет собирать, выбрасывать в сторону и мульчировать скошенную траву. Оснащена приводом колёс для легкого ведения. Имеет 7 фиксированных положений рычага регулировки высоты скашивания. Большие задние колеса увеличивают маневренность косилки. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и перевозке агрегата.



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Отзывы о товаре Газонокосилка бензиновая Champion LM4630




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Характеристики
Бренд
CHAMPION
Тип товара
Газонокосилка бензиновая
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Самоходная
да
Большие задние колеса
Да
Частота вращения шпинделя, об/мин
3600
Мощность топливного двигателя, л.с.
4.1
Число тактов работы топливного двигателя
4х-тактный
Объем топливного двигателя
4.1
Объём топливного бака, л
1
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
60
Развернуть
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
бензиновое
Запуск двигателя
ручной стартер
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка 3в1 Champion LM4630 умеет собирать, выбрасывать в сторону и мульчировать скошенную траву. Оснащена приводом колёс для легкого ведения. Имеет 7 фиксированных положений рычага регулировки высоты скашивания. Большие задние колеса увеличивают маневренность косилки. Складная рукоятка обеспечивает компактность при хранении и перевозке агрегата.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, без аккумулятора, Электрические, Бренды
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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